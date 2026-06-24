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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile TFF arasında fikstür görüşmesi

Fenerbahçe ile TFF arasında fikstür görüşmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 16:20
Fenerbahçe ile TFF arasında fikstür görüşmesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.

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