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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Çekya-Meksika maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Çekya-Meksika maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda artık grup maçları tamamlanmaya başladı. A Grubu'nda 3. hafta maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaşıyor. Meksika bu maç öncesi gruplardan çıkmayı garantilemişti. Çekya ise rakibini mağlup ederek gruptan çıkmak istiyor. Ayrıca Çekya'nın karşılaşma sırasında diğer gözü Güney Afrika-Güney Kore maçında. Çekya-Meksika maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 03:52
Çekya-Meksika maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi Meksika gruplardan çıkmayı garantilemişti. Çekya ise bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çekya-Meksika maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE ÇEKYA-MEKSİKA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera, Sadilek, Cerv, Sulc, Visinky, Hlozek

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Reyes, Chavez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Martinez

ÇEKYA-MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya-Meksika maçı TSİ 04.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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