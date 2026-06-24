FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi Meksika gruplardan çıkmayı garantilemişti. Çekya ise bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Çekya-Meksika maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE ÇEKYA-MEKSİKA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera, Sadilek, Cerv, Sulc, Visinky, Hlozek

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Reyes, Chavez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Martinez

ÇEKYA-MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya-Meksika maçı TSİ 04.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.