2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti kozlarını paylaştı.

Nefes kesen maçtan Fas, 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede gol perdesi 10. dakikada Fas kalecisi Bounou'nun kendi kalesine attığı gol sonucunda Haiti'nin öne geçmesiyle açıldı.

Ardından 39. dakikada Hakimi sahneye çıktı. Yıldız isim kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 43. dakikasında bu kez Isidor ağları sarstı ve Haiti'yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitecek derken Fas adına Saibari ağları 45+1. dakikada havalandırdı. Bu golle ilk yarı 2-2'lik skorla beraberlikle noktalandı.

Fas 4-2 Haiti | MAÇTAN KARELER

İkinci yarıda Fas adına bu kez Rahimi 78. dakikada ağları sarstı.

Fas adına 89. dakikada Yassine son noktayı koydu.

Bu golle Fas, Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fas grubunu 7 puanla tamamladı ve averaj farkıyla Brezilya'nın arkasında 2. sırada bitirdi.

Haiti ise grubunu sonuncu ve puansız tamamladı ve turnuvadan elendi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Fas, Haiti karşısında beraberliği yakaladı! Kale önünde son dokunan Achraf Hakimi! ⚽️ pic.twitter.com/cS3uFRtAsM — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

Wilson Isidor! Muhteşem bir vuruş! Fas şokta Haiti yeniden önde! 🇭🇹 pic.twitter.com/7GG5cJhg5P — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

Ismael Saibari yine attı maç alev aldı! Arka arkaya enfes goller! 🔥 pic.twitter.com/Z7AyoyBeIU — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

⚽️ Fas, köşe vuruşunda golü buldu ve maçta ilk kez öne geçti. Boşta kalan topu Soufiane Rahimi ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/DysMKwJTw9 — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

⚽️ Rahimi'nin vazgeçmediği pozisyonda Gessime Yassine topu ağlara gönderdi. Fas, Haiti karşısında skoru 4-2'ye getiriyor. pic.twitter.com/oma9DEWnJK — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026