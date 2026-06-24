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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fas geriden dönmesini bildi! Haiti'yi yenerek turladılar

Fas geriden dönmesini bildi! Haiti'yi yenerek turladılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleden Fas 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla Fas, turnuvada gruplardan kazanarak 2. sıradan son 32'ye adını yazıdrdı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 00:49 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 03:18
Fas geriden dönmesini bildi! Haiti'yi yenerek turladılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada C Grubu 3. maçında Fas ile Haiti kozlarını paylaştı.

Nefes kesen maçtan Fas, 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede gol perdesi 10. dakikada Fas kalecisi Bounou'nun kendi kalesine attığı gol sonucunda Haiti'nin öne geçmesiyle açıldı.

Ardından 39. dakikada Hakimi sahneye çıktı. Yıldız isim kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 43. dakikasında bu kez Isidor ağları sarstı ve Haiti'yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitecek derken Fas adına Saibari ağları 45+1. dakikada havalandırdı. Bu golle ilk yarı 2-2'lik skorla beraberlikle noktalandı.

İkinci yarıda Fas adına bu kez Rahimi 78. dakikada ağları sarstı.

Fas adına 89. dakikada Yassine son noktayı koydu.

Bu golle Fas, Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fas grubunu 7 puanla tamamladı ve averaj farkıyla Brezilya'nın arkasında 2. sırada bitirdi.

Haiti ise grubunu sonuncu ve puansız tamamladı ve turnuvadan elendi.

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