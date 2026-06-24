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Haberler Beşiktaş TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a Fenerbahçe Beko karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 16:11
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi. TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.

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