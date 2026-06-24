FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Monterrey şehrinde bulunan Estadio BBVA stadında oynanan bu mücadeleden iki takım da mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GÜNEY AFRİKA-GÜNEY KORE MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mbatha, Sithole, Appollis, Mofokeng, Maseko, Makgopa

Güney Kore: Seung-gyu, Hanbeom, Min Jae, Hyuk Lee, Young-Woo, Seung-Ho, Beom, Tae-seok, Kang-in, Hee-Chan, Oh

GÜNEY AFRİKA-GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güney Afrika-Güney Kore maçı TSİ 04.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.