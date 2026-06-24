Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta tek kadınlar kategorisinde mücadele ettiği turnuvanın ikinci turunda çeyrek finale yükseldi. Çek tenisçi Sara Bejlek'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi, Zeynep'e bir üst turun kapısını açtı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasında oynanacak mücadelenin galibiyle karşı karşıya gelecek.