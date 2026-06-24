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Haberler Tenis Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı

Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın 2. turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 15:38
Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta tek kadınlar kategorisinde mücadele ettiği turnuvanın ikinci turunda çeyrek finale yükseldi. Çek tenisçi Sara Bejlek'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmadan çekilmesi, Zeynep'e bir üst turun kapısını açtı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasında oynanacak mücadelenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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