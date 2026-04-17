CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kişisel hazırlık

Kişisel hazırlık

G.Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Kendimize bakıyoruz. G.Saray’a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama biz bütüne bakıyoruz” diye konuştu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Kişisel hazırlık

Trendyol Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan, 4'te sıfır çeken ve 7 maçtır gol atamayan düşme hattının üzerindeki Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacakları kritik karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. 44 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Osimhen üzerinden değil, genel olarak Galatasaray'a çalıştık. Düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak.... Daha önce bunu Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum ama skor alamadık. Galatasaray'a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ONYEKURU'NUN PERFORMANSI İYİ DEĞİL

Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kaldığı iddiaları üzerine konuşan Volkan Demirel şunları söyledi: Profesyonel bir futbolcuyu böyle kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
