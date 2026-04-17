Kişisel hazırlık

Trendyol Süper Lig'de 9 maçtır kazanamayan, 4'te sıfır çeken ve 7 maçtır gol atamayan düşme hattının üzerindeki Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacakları kritik karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. 44 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var. Osimhen üzerinden değil, genel olarak Galatasaray'a çalıştık. Düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak.... Daha önce bunu Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum ama skor alamadık. Galatasaray'a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ONYEKURU'NUN PERFORMANSI İYİ DEĞİL

Onyekuru'nun Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kaldığı iddiaları üzerine konuşan Volkan Demirel şunları söyledi: Profesyonel bir futbolcuyu böyle kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı.