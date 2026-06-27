Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sona eren sezonda Archie Brown'ın performansının beklentinin altında kalması sebebiyle sarı-lacivertliler sol bek transferi yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
PSV Eindhoven'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol bek için şartlar zorlanacak.
Junior'la anlaşılması halinde Archie'ye gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak ve İngiliz sol bekle yollar ayrılacak.
Hollanda medyası da Fenerbahçe'nin Junior'la ilgilendiğini ve teklif yapacağını doğruladı.
2017'DE ALTYAPIYA GELDİ
Junior, 1 Temmuz 2017'de Desportivo U20 Takımı'ndan PSV'nin U21 takımına transfer oldu. Yarım sezon sonra A Takıma yükseldi. 2019'da ise Heracles'e kiralık olarak gönderildi. Kiradan döndükten sonra ise PSV Eindhoven'ın değişilmez isimlerinden biri oldu.
37 MAÇTA OYNADI
Mauro Junior, geride bıraktığımız sezonda PSV Eindhoven formasıyla, Eredivisie'de 26, Şampiyonlar Ligi'nde 7, KNVB Beker'de 3 ve Johan Cruijff Schaal'da 1 olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.
PORTO'NUN RADARINDA
Brezilyalı oyuncu, sadece Fenerbahçe'nin değil, Portekiz devi Porto'nun da radarında bulunuyor.
Ayrıca İtalyan temsilcisi Como, İspanyol ekibi Real Betis ve İngiliz Leeds United, Junior'u takip eden diğer takımlar.
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