Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol beke de takviye kararı aldı.

Geçen sezon başında kadroya katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Archie Brown'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu bölge için PSV Eindhoven'ın yıldızı Mauro Junior'u listenin ilk sırasına yazdı.