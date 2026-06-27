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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sona eren sezonda Archie Brown'ın performansının beklentinin altında kalması sebebiyle sarı-lacivertliler sol bek transferi yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol beke de takviye kararı aldı.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Geçen sezon başında kadroya katılan ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Archie Brown'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu bölge için PSV Eindhoven'ın yıldızı Mauro Junior'u listenin ilk sırasına yazdı.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen talep sonrasında harekete geçme kararı alan Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Hollanda temsilciyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

PSV Eindhoven'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol bek için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Junior'la anlaşılması halinde Archie'ye gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak ve İngiliz sol bekle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Hollanda medyası da Fenerbahçe'nin Junior'la ilgilendiğini ve teklif yapacağını doğruladı.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

2017'DE ALTYAPIYA GELDİ

Junior, 1 Temmuz 2017'de Desportivo U20 Takımı'ndan PSV'nin U21 takımına transfer oldu. Yarım sezon sonra A Takıma yükseldi. 2019'da ise Heracles'e kiralık olarak gönderildi. Kiradan döndükten sonra ise PSV Eindhoven'ın değişilmez isimlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

37 MAÇTA OYNADI

Mauro Junior, geride bıraktığımız sezonda PSV Eindhoven formasıyla, Eredivisie'de 26, Şampiyonlar Ligi'nde 7, KNVB Beker'de 3 ve Johan Cruijff Schaal'da 1 olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

PORTO'NUN RADARINDA

Brezilyalı oyuncu, sadece Fenerbahçe'nin değil, Portekiz devi Porto'nun da radarında bulunuyor.

Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Archie Brown gidecek o isim gelecek

Ayrıca İtalyan temsilcisi Como, İspanyol ekibi Real Betis ve İngiliz Leeds United, Junior'u takip eden diğer takımlar.

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