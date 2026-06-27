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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmzılılar, 10+4 kuralı sebebiyle rotasını genç yıldızlara çevirirken bu doğrultuda gündemine aldığı isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Okan Buruk yönetiminde üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Güçlü ve geniş bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamayı hedefliyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Cimbom, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken genç yetenekleri de yakından takip ediyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Sarı-kırmızılıların, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko'yu gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Takvim'in haberine göre Galatasaray, genç golcü için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç forvet için Ukrayna ekibinin beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu aktarıldı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla önemli bir çıkış yakaladı.

Galatasaray'a 20'lik golcü! İşte kulübünün bonservis talebi

Genç santrfor, ligde görev aldığı 15 karşılaşmada 13 gol atarken, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.

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