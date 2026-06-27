Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmzılılar, 10+4 kuralı sebebiyle rotasını genç yıldızlara çevirirken bu doğrultuda gündemine aldığı isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 06:50
Okan Buruk yönetiminde üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Güçlü ve geniş bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı yakalamayı hedefliyor.
Cimbom, geleceğe yönelik transfer çalışmalarını sürdürürken genç yetenekleri de yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılıların, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko'yu gündemine aldığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, genç golcü için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.
Piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç forvet için Ukrayna ekibinin beklentisinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu aktarıldı.
Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ponomarenko, bu sezon Dinamo Kiev formasıyla önemli bir çıkış yakaladı.
Genç santrfor, ligde görev aldığı 15 karşılaşmada 13 gol atarken, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 16 kez fileleri havalandırdı.
Ponomarenko'nun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.