Takvim'in haberine göre Galatasaray, genç golcü için ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği isimler arasında yer aldığı belirtilen Ponomarenko için Dinamo Kiev'in yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.