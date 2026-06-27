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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 09:25
Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğu için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi de Lucas Torreira olmuştu.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Uruguaylı futbolcunun, ailesine daha yakın olmak için kariyerini Güney Amerika'da sürdürmek istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'dan tecrübeli orta saha oyuncusuna yönelik karar çıktı.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

TORREIRA İLE DEVAM

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Teknik ekip, özellikle Güney Amerika'ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Tecrübeli orta saha da sarı kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun. Yönetim, Torreira'nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

2022-2023 sezonunda Galatasaray'a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı kırmızılı ekipte geçirdi.

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