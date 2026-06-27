Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 09:25
Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi de Lucas Torreira olmuştu.
Uruguaylı futbolcunun, ailesine daha yakın olmak için kariyerini Güney Amerika'da sürdürmek istediği iddia edilmişti.
Galatasaray'dan tecrübeli orta saha oyuncusuna yönelik karar çıktı.
TORREIRA İLE DEVAM
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor.
Teknik ekip, özellikle Güney Amerika'ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor.
Tecrübeli orta saha da sarı kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.
MAAŞINA ZAM YAPILACAK
2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun. Yönetim, Torreira'nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı kırmızılı ekipte geçirdi.
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