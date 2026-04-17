Kazanmaya geliyoruz

Trendyol Süper Lig'de bugün kritik maçta şampiyon adaylarından Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, umut dağıttı. Süper Lig'de son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Atmacalar'da Recep Uçar, "Biz de moral, motivasyon ve form olarak iyi durumdayız. Her maça olduğu gibi Fenerbahçe karşısına da kazanmak için çıkacağız" dedi. Son iki maçta yakaladıkları formlarını kalan haftalarda da sürdürüp Trendyol Süper Lig'i en iyi yerde bitirmek istediklerinin altını çizen başarılı teknik adam, "Bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek taraftarımızı bir kez daha mutlu etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.