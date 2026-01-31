CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor yenişemedi!

RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor yenişemedi. İşte 2-2'lik eşitlik ile sonuçlanan mücadelenin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:02
RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor yenişemedi!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Eldor Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+1. dakikada Muhammet Taha Şahin ve 68. dakikada Valentian Mihaila'dan geldi.

SHOMURODOV GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

RAMS Başakşehir'in yıldız ismi Eldor Shomurodov, Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi. Trendyol Süper Lig gol krallığında zirvede yer alan Shomurodov, 20. maçında 14. golüne ulaştı.

Bu karşılaşmayla birlikte RAMS Başakşehir 30, Çaykur Rizespor ise 20 puana yükseldi. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ, NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

RAMS Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile berabere kalmasının ardından ligde devam eden 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Başakşehir, son puan kaybını 6 Aralık tarihinde Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.

Öte yandan RAMS Başakşehir ligde 7 maçtır kaybetmiyor. İstanbul temsilcisi ligdeki son mağlubiyetini 24 Kasım tarihinde Trabzonspor'a 4-3 kaybederek almıştı.

Sidiki Cherif imza için geliyor!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yalçın: Herkes için zor olacak
Spalletti'den G.Saray maçı öncesi flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! 19:43
Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! 19:41
Yalçın: Herkes için zor olacak Yalçın: Herkes için zor olacak 19:31
Levante-Atletico Madrid maçı detayları! Levante-Atletico Madrid maçı detayları! 19:29
Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! 19:13
Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı 19:01
Daha Eski
Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:57
Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! 18:46
Beşiktaş resmi teklifini sundu! Beşiktaş resmi teklifini sundu! 18:31
Wolverhampton-Bournemouth maçı hangi kanalda? Wolverhampton-Bournemouth maçı hangi kanalda? 18:26
F.Bahçe Beko İzmir'de farklı kazandı! F.Bahçe Beko İzmir'de farklı kazandı! 18:21
Leeds United-Arsenal maç bilgileri! Leeds United-Arsenal maç bilgileri! 18:18