Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı canlı izle

Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 20. hafta Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler yoğun şekilde aranıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın maç saati, yayın kanalı ve takımların ilk 11 kadrolarıyla ilgili tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Samsunspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, İrfan Can, Fall, Diabate, Kubilay.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Celil, Makoumbou, Holse, Elayis, Assoumou, Mouandilmadji.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE