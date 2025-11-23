CANLI SKOR ANA SAYFA
Corendon Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Corendon Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 16:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Ali Alp yapıyor. Maçın VAR'ı Yasin Kol, AVAR'ı ise Mustafa Savranlar olarak açıklandı.

Mücadele öncesi Corendon Alanyaspor, topladığı 15 puanla 8. sırada bulunuyor. 10 puan toplayan Kasımpaşa ise 15. sırada yer alıyor.

CORENDON ALANYASPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Meschak, Hwang

Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Opoku, Szalai, Emre, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Fall

