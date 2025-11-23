Corendon Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalıyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Ali Alp yapıyor. Maçın VAR'ı Yasin Kol, AVAR'ı ise Mustafa Savranlar olarak açıklandı.
Mücadele öncesi Corendon Alanyaspor, topladığı 15 puanla 8. sırada bulunuyor. 10 puan toplayan Kasımpaşa ise 15. sırada yer alıyor.
CORENDON ALANYASPOR-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergonaj, Ruan, Maestro, Makouta, Hagi, Meschak, Hwang
Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Opoku, Szalai, Emre, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, Winck, Gueye, Fall