Çaykur Rizespor'dan maç sonu hakem kararlarına tepki!

Çaykur Rizespor Kulübü, oynadıkları maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 01:17
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda oynadıkları karşılaşmalarda yaşanan bazı hakem kararları, camianın ve kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığı iddia edildi.

Haftalar ilerledikçe futbolcuların ve teknik ekibin sahadaki emeklerinin tartışmalı kararlar nedeniyle gölgede kalmasından derin endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aleyhimize verilen faul kararlarının, benzer pozisyonlarda lehimize uygulanmaması, haksız şekilde kesilen ataklar ve uygulamalarda standardın sağlanamaması bizleri kaygılandırmaktadır. Son oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasında verilen penaltı kararı ise sadece kulübümüzü değil, spor kamuoyunu da şaşkınlığa uğratmıştır. VAR incelemesinin hangi gerekçeyle devreye girdiği, izleme sonrası verilen karar futbolun sahada kalma inancını zedelemiştir."

Açıklamada, geçmiş yıllardan bu yana benzer tartışmalı kararların sıklıkla Çaykur Rizespor aleyhine verildiği ileri sürülerek, "Kulübümüzün ve taraftarlarımızın haklı bir sorgulama içerisine girmesine neden olmaktadır. Çaykur Rizespor olarak tek arzumuz, yaşanan bu süreçlerin dikkatle incelenmesini ve tüm kulüpler için eşit standartların uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

