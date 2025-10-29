İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! PFDK'ya sevk edilmişlerdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etti. Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer aldı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edildi.

İlgili hakemler kararın açıklanmasından itibaren 48 saat içinde savunma verecek. Peki üst klasman hakemlerinin bu sezonki karneleri nasıl? NTV Spor'da yer alan habere göre, işte 7 hakemin karnesi...

ÜST KLASMAN HAKEMLERİNİN KARNESİ:

ZORBAY KÜÇÜK: 9 maç yönetti. 40 sarı, 1 kırmızı kart gösterirken 3 kez de penaltı verdi.

YUNUS DURSUN: 3 maçta 15 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. 3 kez de beyaz noktayı gösterdi.

SEYFETTİN ALPER YILMAZ: 4 maça çıkıp 17 sarı kart kararı verdi.

MELİH KURT: 5 karşılaşma yönetirken 22 sarı ve 2 penaltı kararı verdi.

MEHMET ALİ ÖZER: 3 müsabakada 16 sarı kart ve 1 penaltı verdi.

EGEMEN ARTUN: 4 maçta 18 sarı kart ve 1 penaltı gösterdi.

MUHAMMED SELİM ÖZBEK: 3 maç yönetti.