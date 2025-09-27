CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 10:00



Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Peki, Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Göztepe maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Marcos; Yalcin, Claro, Mujakic; Calegari, Demirbay, Kayan, Gurler; Sesler, Ampem; Bozok

Göztepe: Lis; Santos, Heliton, Bokele; Dennis; Kurtulan, Rhaldney, Cherni, Olaitan; Janderson, Juan

