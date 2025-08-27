CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Holse sevinci

Holse sevinci

Samsunspor’un Kocaeli maçında sakatlanan Danimarkalı 10 numara Holse, yarınki Panathinaikos maçına yetişiyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Holse sevinci

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında yarın Yunan devi Panathinaikos'u ağırlayacak olan Samsunspor'a Carlo Holse'den müjdeli haber geldi. Süper Lig'de Kocaelispor maçında sakatlanan ve Yunanistan'daki ilk maçta oynamayan 26 yaşındaki Danimarkalı 10 numaranın iyileştiği açıklandı. Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Holse maç kadrosunda olacak gibi görünüyor ama ilk 11'de olup olmayacağı hocanın kararıdır. Şu anki görüntüsü kadroda olacağı yönünde. İyileşme süreci gün gün takip ediliyor ve bugüne kadar yapılan idmanlarda herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermedi" diyerek umut dağıttı.

