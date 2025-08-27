Holse sevinci

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında yarın Yunan devi Panathinaikos'u ağırlayacak olan Samsunspor'a Carlo Holse'den müjdeli haber geldi. Süper Lig'de Kocaelispor maçında sakatlanan ve Yunanistan'daki ilk maçta oynamayan 26 yaşındaki Danimarkalı 10 numaranın iyileştiği açıklandı. Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Holse maç kadrosunda olacak gibi görünüyor ama ilk 11'de olup olmayacağı hocanın kararıdır. Şu anki görüntüsü kadroda olacağı yönünde. İyileşme süreci gün gün takip ediliyor ve bugüne kadar yapılan idmanlarda herhangi bir olumsuz reaksiyon göstermedi" diyerek umut dağıttı.