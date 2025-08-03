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Haberler Süper Lig Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

Süper Lig 2025-2026 sezonunun başlamasına kısa süre kaldı. Victor Osimhen, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Paul Onuachu gibi isimlerin kozlarını paylaşacağı yeni sezonda takımların nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. İşte, Süper Lig fikstürü hakkında öne çıkan detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 13:33
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Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

2025-2026 Süper Lig sezonunun başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin kalbi yeniden yeşil sahalarda atmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde kadrolarını Victor Osimhen, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Paul Onuachu gibi yıldızlarla güçlendiren kulüpler, yeni sezonda zirve mücadelesine damga vurmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesinde ise "Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk hafta fikstürü nasıl?" gibi sorular cevap aramaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Süper Lig fikstürüyle birlikte geri sayım da resmen başladı. İşte detaylar...

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma günü başlayacak. Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği gibi takımların da yeni sezonda yer alacağı Süper Lig fikstürü araştırılmaya devam ediliyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

2025-2026 sezonu Süper Lig ilk hafta maçları şu şekilde:

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Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

8 Ağustos

(21:30) Gaziantep-Galatasaray

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

9 Ağustos

(19:00) Samsunspor-Gençlerbirliği
(21:30) Antalyaspor-Kasımpaşa
(21:30) Fenerbahçe-Alanyaspor

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

10 Ağustos

(19:00) Eyüpspor-Konyaspor
(19:00) Rizerspor-Göztepe
(21:30) Fatih Karagümrük-Başakşehir
(21:30) Kayserispor-Beşiktaş

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Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

11 Ağustos

(21:30) Trabzonspor-Kocaelispor

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI

Futbolseveler tarafından heyecanla beklenen Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu derbi haftaları şöyle:

Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk maç ne zaman? | SÜPER LİG FİKSTÜR 2025-2026

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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