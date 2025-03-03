RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Son 2 maçını kazanamayan turuncu-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında çıkış ararken, son 4 maçını kazanamayan Yiğidolar ise kötü gidişe dur demek istiyor. Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan'ın kozlarını paylaşacağı haftada iki takım da kazanmanın yollarını arıyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Ömer Ali, Yusuf, Figueiredo, Piatek.

Net Global Sivasspor: Nikolic, Poungouras, Sanko, Emirhan, Murat, Efkan, Samuel, Charisis, Uğur, Manaj, Simic.

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 22 maçta 18 gol kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

SİVASSPOR KAN KAYBEDİYOR

Ömer Erdoğan yönetiminde son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor, 13 maçta ise 1 galibiyet alabildi. Son olarak Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Yiğidolar, bir an önce çıkış arıyor. Küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Sivasspor'da futbolcuların nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan kırmızı-beyazlılar, 25 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir ile Sivasspor 48. kez rakip oldular. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 21'ini İstanbul ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Sivas temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlendi.