İkas Eyüpspor 1-1 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Eyüpspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ile Ali Can Alp üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi Eyüpspor; Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Emre Mor, Tayfur Bingöl, Ampem ve Thiam ile sahada yer aldı. Konuk ekip Kayserispor ise; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Ramazan Civelek, Karimi, Ackah, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Mane ve Bourabia ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı temposuz bir oyunla geçerken, her iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. Topun hakimi Eyüpspor olsa da üçüncü bölgede kaptırılan topların ardından hücumda etkili olamadı. Kayserispor ise hızlı kontra ataklarla rakip kaleye gelmeye çalıştı fakat buradan sonuç çıkaramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı da golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'ler ile devam etti. Mücadelede ilk etkili atak Eyüpspor'dan geldi. 52'nci dakikada Thiam'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Ampem'in vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı. 3 dakika sonra Eyüpspor, bu kez Emre Mor ile gole yaklaştı. Bir önceki pozisyona benzer bir noktadan Emre Mor ayak içiyle kaleyi denedi, top yandan dışarı çıktı. Eyüpspor, aradığı golü 56'ncı dakikada buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, ayak içiyle uzak direğe vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İkinci yarıda daha tempolu bir mücadele geçerken, 59'uncu dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Eyüpspor kalesinde yaşanan karambolde önüne gelen topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazından kaleyi deneyen Cardoso'nun şutunu çizgi üzerinde Umut Meraş çıkardı ve mutlak golü önledi. 62'nci dakikada Eyüpspor etkili geldi. Yalçın Kayan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazit gole izin vermedi. Kayserispor, beraberlik golüne çok yaklaştı. 66'ncı dakikada penaltı noktası üzerinde Mane, topukla hemen sağındaki Karimi'yi gördü. Bu oyuncunun gelen topa bekletmeden vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi. Kayserispor beraberlik golünü 90+2'nci dakikada buldu. Kartal Kayra Yılmaz'ın soldan kullandığı köşe vuruşta ön direğe gelen topa Attamah kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.