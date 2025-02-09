Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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