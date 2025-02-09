Kasımpaşa-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte Ozan Ergün'ün yönettiği mücadelenin detayları...

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Sinan, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.