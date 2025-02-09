Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, lacivert-beyazlılarda Teknik Direktör Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Müsabakanın 38. dakikasında Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada takımının başında olamayacak.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntüler, Bein Sports'tan alınmıştır.
👀 Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmayan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. #KSPvÇRS pic.twitter.com/qiyEjfn4Uj— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2025