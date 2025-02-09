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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz kırmızı kart gördü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 14:17 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:08
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, lacivert-beyazlılarda Teknik Direktör Burak Yılmaz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakanın 38. dakikasında Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Burak Yılmaz gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada takımının başında olamayacak.

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Not: Görüntüler, Bein Sports'tan alınmıştır.

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