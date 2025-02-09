  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Kasımpaşa 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Kasımpaşa 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 13:29 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçları ile devam ediyor. İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa, sahasında Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırladı. 3-2 sonuçlanan mücadelede 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın golleri dakika 26'da Kevin Rodrigues, 45+8'de Hajradinovic ve 57'de Nuno Da Costa tarafından kaydedildi.

Çaykur Rizespor'un gollerini ise dakika 30'da Sinan Bolat (K.K.) ve 80'de Ali Sowe attı.

1 TEKNİK DİREKTÖR 3 OYUNCU CEZALI

Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler

Kasımpaşa'da ise Aytaç Kara, Fenerbahçe maçında cezalı olacak.

Ayrıca mücadelede kırmızı kart gören Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

2 isim G.Saray maçında yok! Devamını Oku BUNU DA OKU
Burak Yılmaz F.Bahçe maçında yok! Devamını Oku BUNU DA OKU

Corendon Alanyaspor-F.Bahçe | CANLI
REKLAM
DİĞER
Son Dakika: İstanbul'da uyuşturucu satan "komedyen" Selin Dilmaç tutuklandı
Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
G.Saray'a Portekizli stoper!
Transfer bombası! Firmino Süper Lig'e...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Bandırma! Gol düellosunda kazanan Bandırma! 15:35
Sakaryaspor Kakuta ile anlaştı Sakaryaspor Kakuta ile anlaştı 15:07
Mourinho: Bizler ağlamıyoruz! Mourinho: Bizler ağlamıyoruz! 14:53
Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? Romanya-Türkiye basketbol maçı ne zaman? 14:28
Burak Yılmaz F.Bahçe maçında yok! Burak Yılmaz F.Bahçe maçında yok! 14:17
Beşiktaş'ta yeni transfer sağlık kontrolünde Beşiktaş'ta yeni transfer sağlık kontrolünde 14:11
Daha Eski
Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? Sevilla - Barcelona maçı ne zaman? 14:11
R. Sociedad - Espanyol maçı ne zaman? R. Sociedad - Espanyol maçı ne zaman? 14:09
Valencia - Leganes maçı ne zaman? Valencia - Leganes maçı ne zaman? 14:07
Alaves - Getafe maçı ne zaman? Alaves - Getafe maçı ne zaman? 14:04
Kartal'a 10 numara Alman panzeri! Kartal'a 10 numara Alman panzeri! 14:02
Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman? Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman? 13:49