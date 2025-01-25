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Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için mücadele eden Corendon Alanyaspor, evinde oynayacağı maçtan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ve Sami Uğurlu ile yola devam eden ev sahibi takım, son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 22 puanla 11. sırada yer alıyor. 29 puanla 7. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise üst üste 2. galibiyetni almayı amaçlıyor. Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 16:00
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Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Sami Uğurlu ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 22 puanla 11. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Alanya deplasmanına konuk olacak Başakşehir ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 29 puanla 7. sırada yer alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. GAİN PARK Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Makouta, H. Ui-jo, Yusuf, Cordova.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Hamza, Davidson, Crespo, Berat, Kemen, Deniz, Keny, Piatek.

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

GAİN Park Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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