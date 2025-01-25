RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında VAR incelemesiyle ilgili dikkat çeken bir durum yaşandı. RAMS Başakşehir, 34. dakikada penaltı beklediği bir pozisyon sonrası VAR incelemesinin çok uzun sürmesi sebebiyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı: "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi."

İşte RAMS Başakşehir'in paylaşımı...