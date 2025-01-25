  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi!

RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Corendon Alanyaspor maçında uzun süren VAR incelemesinin ardından sosyal medyadan tepki paylaşımı yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında VAR incelemesiyle ilgili dikkat çeken bir durum yaşandı. RAMS Başakşehir, 34. dakikada penaltı beklediği bir pozisyon sonrası VAR incelemesinin çok uzun sürmesi sebebiyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri kullandı: "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi."

İşte RAMS Başakşehir'in paylaşımı...

Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
G.Saray Southampton'ın yıldızına talip!
DİĞER
Ayrılığa dayanamadı! Icardi'nin China Suarez'le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara'dan flaş hamle...
Başkan Erdoğan'dan'dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek
Beşiktaş o ismi Kasımpaşa'ya kiraladı!
Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayseri'de Kaloğlu dönemi sona erdi Kayseri'de Kaloğlu dönemi sona erdi 17:05
RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi! RAMS Başakşehir'in VAR tepkisi! 16:59
Beşiktaş o ismi Kasımpaşa'ya kiraladı! Beşiktaş o ismi Kasımpaşa'ya kiraladı! 16:46
Dino Arslanagic Manisa FK'da! Dino Arslanagic Manisa FK'da! 16:38
Persepolis yöneticileri Kartal'ı İran'da karşıladı Persepolis yöneticileri Kartal'ı İran'da karşıladı 16:36
Erdoğan: Kazandığımız için mutluyuz Erdoğan: Kazandığımız için mutluyuz 16:35
Daha Eski
Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması Sinan Kaloğlu’ndan istifa açıklaması 16:33
Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümü Kıbrıs Barış Kupası zaferinin 50. yıl dönümü 16:31
Kocaelispor Galatasaray'dan Batuhan Şen'i kiraladı Kocaelispor Galatasaray'dan Batuhan Şen'i kiraladı 16:28
G.Saray'a Will Cummings şoku! G.Saray'a Will Cummings şoku! 16:21
G.Saray Southampton'ın yıldızına talip! G.Saray Southampton'ın yıldızına talip! 16:18
Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! Beşiktaş için sürpriz transfer iddiası! 16:16