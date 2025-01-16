Samsunspor, Beşiktaş maçına odaklandı

Karadeniz temsilcisinin 27 yaşındaki oyuncusu Celil Yüksel, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sezon takımın iyi sonuçlar almasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Samsun'da doğan bir futbolcu olarak Samsun'u özlediğini ve burada özlemini giderdiğini anlatan Celil Yüksel, "Ligde bulunduğumuz konumun keyfini çıkarıyoruz. Çünkü zorluklarla başa çıkıyoruz. Sonuçta belli bir oyuncu kapasitemiz var. Transfer yasağımız nedeniyle gelen oyuncumuz yok. Bunun bilinciyle takımımızda iyi bir arkadaşlık ve iyi bir ortam var. Bunu bozmadan güzel şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Kolay maçlar oynamadıklarını dile getiren Celil, "O yüzden Beşiktaş maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her maça ayrı bakıyoruz. Kayserispor maçından güzel sonuçla döndük. Şimdi Beşiktaş karşısına çıkacağız. Bu maça iyi hazırlandık. İnşallah bu maçta da hocamız şans verirse yine elimizden ne geliyorsa sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Celil Yüksel, Beşiktaş maçının zor geçeceğini vurgulayarak, "Bu sezon kötü sonuçlar alsa bile karşımızdaki takım Beşiktaş sonuçta, büyük bir camia. Biz de Samsunspor olarak bu şehrin değerlerini biliyoruz. En zorlu maçların bile kolay geçtiğini biliyoruz. Bu maça da çok iyi hazırlanıyoruz. İstanbul'a tabii ki kazanmak için gideceğiz. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Umarım 3 puan alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili de Celil Yüksel, şunları kaydetti:

"Futbolcular olarak bu konuları hiç konuşmadık. Bizim işimiz futbolcular olarak sahanın içinde, dışarıda değil. Evet, bazen üzülüyoruz hatalardan sonra, sonuçta insanız. Ne kadar sahada çok hata yapıyorsak, hakemler de bunları yapabiliyor. Bu yüzden çok üstünde durmamak gerekiyor bence. Biz sahada iyi olduğumuz sürece, gelen fırsatları gole çevirdiğimiz sürece zaten kazanacağız."

Öte yandan Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise kırmızı-beyazlı oyuncuların, taktik çalıştığı öğrenildi.