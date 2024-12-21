  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Son 5 maçını kazanamayan Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifasının ardından göreve Ömer Erdoğan'ı getirdi. Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alan Yiğidolar, Süper Lig'in 17. haftasında Samsunspor'u evinde ağırlayacak. Yeni antrenörü ile güçlü rakibi karşısında çıkış arayan Sivasspor, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son 4 maçının 1'ini kazanabilen Samsunspor ise galibiyet serisi yakalamak istiyor. 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan Karadeniz temsilcisi 29 puanla 3. sıradaki yerini koruyor. Thomas Reis yönetiminde etkili performansıyla sezona damga vuran takımların başında gelen kırmızı-beyazlılar, Sivasspor karşısında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Süper Lig'in 17. hafta mücadelesine dair öne çıkan detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. 18 puanla 13. sırada yer alan Yiğidolar, küme hattı ile olan puan farkını açarak, tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde ilk haftalardaki performansına geri dönmeyi amaçlıyor. 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivasspor karşısında 3 puan alarak, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Samsunspor maçı, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BÜLENT UYGUN İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de oynanan Bodrumspor deplasmanında 2-0 kaybeden Sivasspor'da maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kamuoyunda gündem olan karar yönetim tarafından kabul edilirken, göreve kimin geleceği ise merak ediliyordu.

17. haftada oynanacak Samsunspor maçı öncesi çalışmalara başlayan Sivasspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştı. Samsunspor maçı öncesi takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Erdoğan'ın Bülent Uygun sonrası nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından flaş yorum!
REKLAM
DİĞER
Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in hamile eşi Zeynep Tuğçe Bayat'a övgü dolu sözleri! "Çok cesur ve çalışkan"
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - Mönchengladbach maçı ne zaman? Hoffenheim - Mönchengladbach maçı ne zaman? 09:19
Eintracht - Mainz maçı ne zaman? Eintracht - Mainz maçı ne zaman? 09:16
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman? Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman? 09:11
Stuttgart - St Pauli maçı ne zaman? Stuttgart - St Pauli maçı ne zaman? 09:08
Maçın ardından flaş yorum! Maçın ardından flaş yorum! 09:05
Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi 08:02
Daha Eski
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55