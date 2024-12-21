Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Sivasspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. 18 puanla 13. sırada yer alan Yiğidolar, küme hattı ile olan puan farkını açarak, tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde ilk haftalardaki performansına geri dönmeyi amaçlıyor. 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivasspor karşısında 3 puan alarak, üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Samsunspor maçı, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BÜLENT UYGUN İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de oynanan Bodrumspor deplasmanında 2-0 kaybeden Sivasspor'da maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kamuoyunda gündem olan karar yönetim tarafından kabul edilirken, göreve kimin geleceği ise merak ediliyordu.

17. haftada oynanacak Samsunspor maçı öncesi çalışmalara başlayan Sivasspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştı. Samsunspor maçı öncesi takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Erdoğan'ın Bülent Uygun sonrası nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.