Gol düellosu

Süper Lig'de şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinden beraberlik çıktı. Gaziantep, 22'de Okereke'yle öne geçti. 24'te Boa Morte eşitledi. 45+1'de Kozlowski, kırmızı- siyahlıları bir kez daha üstün duruma taşırken devre Kayserispor'un galibiyetiyle sona erdi.

KAYSERİ GALİBİYETE HASRET

İkinci yarıda 57'de Cardoso ağları havalandırdı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 2-2. 89'da kazanılan frikikte, Kartal'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonuçla Kayseri ekibi yine galibiyetle tanışamadı.

İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sarı-kırmızılılara umut dağıttı. Takımından memnun olduğunu belirten Kaloğlu, "Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek, ben inanıyorum. Her geçen gün üstüne koya koya, gelişe gelişe gideceğiz. Gelişeceğiz, bu ışık var" dedi.

DEPLASMANDA 1 PUAN İYİDİR

Gaziantep FK yardımcı antrenörü Volkan Kazak, 1 puana sevindiklerini söyledi. Kazak, "İlk yarı kaptığımız toplarla hızlı çıkıp pozisyonlar bulduk. Ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman. Bizim için buradan 1 puan almak, kaybetmemek önemliydi" diye konuştu.