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Haberler Süper Lig

Eyüpspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Eyüpspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 18:49
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Eyüpspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in yeni ekipleri Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puan için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Melih, Dubois, Shelvey, Midtsjo, Emre, Saiz, Ahmed, Mame Thiam.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

Eyüpspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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