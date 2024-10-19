Eyüpspor - Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in yeni ekipleri Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puan için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor.
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Melih, Dubois, Shelvey, Midtsjo, Emre, Saiz, Ahmed, Mame Thiam.
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.
Eyüpspor - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.