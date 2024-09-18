Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? FB - GS derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Ezeli rakip ebedi dost iki takım, şampiyonluk yarışındaki kritik maçta mutlak 3 puanı almayı hedefliyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk karşısında vereceği ilk sınav için heyecan dorukta. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi maç biletleri henüz satışa çıkmadı.
Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında 21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray maçının Futbol Seremoni Paketleri satışa çıkıyor.
Sarı lacivertli ekibin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile mücadele edeceği mücadelenin Futbol Seremoni Paketleri 17 Eylül Salı günü (yarın) saat 14.00'te satışa açılacak.