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Samsun tekledi

Son haftaların formda takımı Samsunspor, 20. sıradaki rakibine karşı geriye düştü... Emre Kılınç 72’de takımına 1 puanı getiren isim oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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Samsun tekledi

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, İstanbulspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 54. dakikada Emir Kaan'ın golüyle öne geçtiği karşılaşmada, 72'de sahne alan Emre Kılınç eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

FIRSATI TEPTİ

Son haftalarda form grafiğiyle dikkat çeken ve 3 karşılaşmada 7 puan toplamayı başaran Samsunspor, bu beraberlikle önemli bir fırsatı tepmiş oldu. Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında beraberliğe razı olan Karadeniz ekibi, puanını 26'ya çıkarttı. Kümede kalma umutlarını haftalar geçtikçe yavaş yavaş tüketen İstanbulspor ise 11 puana çıktı.

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