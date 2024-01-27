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Burak Yılmaz Kayseri'de! İşte ilk sözleri

Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, şehre geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:35
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Burak Yılmaz Kayseri'de! İşte ilk sözleri

Recep Uçar'ın ayrılmasının ardından Mondihome Kayserispor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi.

Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.

Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

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