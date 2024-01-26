Fatih Karagümrük Koray Günter'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Koray Günter Karagümrük'te. İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık. Serie A'da 126 maça çıkan Koray Günter'e Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."
Koray Günter Karagümrük'te İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Koray Günter'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiraladık. Serie A'da 126 maça çıkan Koray Günter'e Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz. pic.twitter.com/3N515kp34f— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 26, 2024