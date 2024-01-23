Çaykur Rizespor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından kısa pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Olawoyin çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak.