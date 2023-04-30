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Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

Ve artık nefesler tutuldu... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı. 30 Nisan Pazar saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi iki takımda da hedef 3 puan! Ekiplere dair önemli bilgiler ve dev derbi öncesi tüm ayrıntılar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:31
Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 352 maçın 125'ini Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 492 gole, siyah-beyazlılar 460 golle karşılık verdi.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 129 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 158, siyah-beyazlılar 136 gol kaydetti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta daha sonra yapılan 5 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu 6 karşılaşmada siyah-beyazlı ekip 11 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 3 gol atabildi. Beşiktaş, bu maçların tümünde gol sevinci yaşadı, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

SON 11 MAÇTA GALİBİYET SAYISINDA EŞİTLİK VAR

İki takım arasında oynanan son 11 derbide galibiyet sayısında eşitlik bulunuyor.

Söz konusu maçlarda taraflar 5'er galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda iki takım da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, bu sezon iç sahada, sarı-kırmızılı takım da deplasmanda başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, bu sezon hanesine yazılan 62 puanın 36'sını Vodafone Park'taki maçlarda topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligin geride kalan bölümünde sahasında en fazla puan toplayan üçüncü takım oldu.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise bu sezon deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanın 32'sini dış saha maçlarından çıkartarak bu alanda zirveyi Fenerbahçe ile paylaştı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

BEŞİKTAŞ EVİNDE BİR MAÇ KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Vodafone Park'ta sadece bir maçta yenildi. Evindeki tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ın sahasında puan kaybettiği diğer maçlar ise berabere biten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakaları oldu.

Siyah-beyazlı takım, dış saha karşılaşmalarında ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu.

Deplasmanda Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor maçlarını kaybeden sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki beraberliklerini de Trabzonspor ve Adana Demirspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

VODAFONE PARK'TA DERBİ GOLCÜSÜ VIDA

Siyah-beyazlıların, Vodafone Park'taki derbi maçlarında en çok gol atan oyuncusu Hırvat futbolcu Domagoj Vida oldu. Hırvat oyuncu, derbilerde 3 kez gol sevinci yaşadı. Vida tüm gollerini ise Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

Cenk Tosun ve Cyle Larin, Galatasaray'a karşı iç sahada en fazla gol atan Beşiktaşlı futbolcular oldu. Siyah-beyazlı iki oyuncu, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda 2'şer gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

EN ÇOK ŞENOL GÜNEŞ SEVİNDİ

2016 yılından bu yana siyah-beyazlı takımın şu anda teknik direktörlük görevini yapan Şenol Güneş, 6 derbi müsabakasında 3 kez galibiyet sevinci yaşarken, 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Güneş bu maçlarda Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe karşısında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda imzası olan teknik direktör Sergen Yalçın ise 4 derbi maçta Galatasaray'ı 2 kez yenerken Fenerbahçe'ye karşı 1'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

GALATASARAY DEPLASMANDA 10 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unu kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 2'sinde de mağlup oldu. Süper Lig'de tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergileyen Galatasaray, dış sahada çıktığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılılar, sahasındaki maçlarda ise 12 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 38 puan elde etti.

Konuk olarak çıktığı lig maçlarında 32 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynadığı müsabakalarda ise 35 gol atıp, 15 gol yedi.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY REKABETİNDE ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.

Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci maçında Mehmet Leblebi kaydetti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

REKABETİN GOLCÜLERİ

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.

Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN...

İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

SEYİRCİSİZ DERBİLER

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

EN ÇOK OYNAYANLAR

Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

EN GOLLÜ MAÇLAR

Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 351 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

4-4'LÜK MAÇLAR

Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

GALİBİYET HASRETİ ÇEKİLEN YILLAR

İki takım, 99 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.

Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.

Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel ve Gedson Fernandes bulunuyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

EN ERKEN DERBİYİ OYNADILAR

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.

1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ligin daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

YARIDA KALAN DERBİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti.

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme! Derbi notları...

Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.

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