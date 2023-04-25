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PDFK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza verdiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 15:46
PDFK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.

Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Bitexen Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Medipol Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Medipol Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Yukatel Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.

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