4'te 4 yapacağız

Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'la erteleme maçını da kazanarak 3'te 3 yapan Kayserispor, şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi de eli boş gönderip çıkışını sürdürmek istiyor. Transfer yasağına rağmen teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yükselişe geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak haftayı 4'te 4'le kapatmanın peşinde. Takımın en önemli kozlarından birisi olan Miguel Cardoso da güçlü rakipleri Fenerbahçe önünde 3 puandan başka bir şey düşünmediklerinin altını çizdi.,

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA

Kayserispor formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performansa imza atan Cardoso, 6 gol, 4 asistle takımının skor yükünü çekiyor. Kayseri ekibinin en skorer ismi olan Portekizli yıldız, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde de karşılaşacakları Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. 28 yaşındaki tecrübeli sağ açık, "Yükselen bir ivmemiz var. Bunu Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe'yi önce ligde sonra da kupada yeneceğiz" diye umut dağıttı.

KAYSERİ KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapan Kayserispor, bugün Fenerbahçe karşısında dolu tribünler önünde oynayacak. Kayseri'de satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği ve sarı-kırmızılı futbolseverlerin kritik karşılaşmaya büyük bir ilgi gösterdiği bildirildi.

MENSAH BELİRSİZ

Kayseri'de Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı bulunan 20 yaşındaki golcü Nurettin Korkmaz oynamayacak. Tedavisi tamamlanan Ganalı 10 numara Mensah ise önceki gün antrenmana çıktı. 28 yaşındaki tecrübeli kaptanın durumu karşılaşma saatinde netleşecek.