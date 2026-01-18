Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe-Valencia maçı canlı takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'da puan mücadelesi hız kesmeden sürerken Getafe ile Valencia sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde, futbolseverler Getafe – Valencia maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve şifreli olup olmadığı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Getafe – Valencia maçına dair tüm canlı yayın detayları…

GETAFE-VALENCIA MAÇI HANGİ GÜN?

Getafe-Valencia maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe-Valencia maçı, saat 16:00'da başlayacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Getafe ve Valencia, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.