Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Getafe ile Valencia arasında oynanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için “Getafe – Valencia maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Getafe – Valencia maçına dair canlı yayın bilgileri…

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:34
Getafe - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Getafe-Valencia maçı canlı takip etmek için tıklayın

İspanya La Liga'da puan mücadelesi hız kesmeden sürerken Getafe ile Valencia sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde, futbolseverler Getafe – Valencia maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve şifreli olup olmadığı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Getafe – Valencia maçına dair tüm canlı yayın detayları…

GETAFE-VALENCIA MAÇI HANGİ GÜN?

Getafe-Valencia maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Getafe-Valencia maçı, saat 16:00'da başlayacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Getafe ve Valencia, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda oynanacak.

GETAFE-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Anasayfa
