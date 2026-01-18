Gençlerbirliği-Samsunspor maçı canlı takip etmek için TIKLA

Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ederken, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de Gençlerbirliği – Samsunspor maçı olacak. Ankara'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. "Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, iki takım da haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor. Ligde 25 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda çıkışını sürdürmek isterken; 18 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında avantaj yakalamayı amaçlıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm yayın detayları…

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

⚽️ Maç Günü | #HaydiGençler⚡️ 🆚 Samsunspor 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu - 18. Hafta 📆 18 Ocak - Pazar 🕗 17.00 🏟️ Eryaman Stadyumu 📺 beIN Sports 2 📲 #GBvSAM pic.twitter.com/vdF9waKyfU — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 17, 2026

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN