Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 18. haftasında gözler Ankara’ya çevriliyor. Gençlerbirliği ile Samsunspor, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor, deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Gençlerbirliği ise evinde alacağı puanlarla yükseliş yakalamak istiyor. Karşılaşma öncesi sporseverler maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arıyor. İşte Gençlerbirliği – Samsunspor maçına dair merak edilen tüm yayın detayları…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 12:42 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:03
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı canlı takip etmek için TIKLA

Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları tüm heyecanıyla devam ederken, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de GençlerbirliğiSamsunspor maçı olacak. Ankara'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. "Gençlerbirliği - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, iki takım da haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor. Ligde 25 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda çıkışını sürdürmek isterken; 18 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında avantaj yakalamayı amaçlıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm yayın detayları…

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

