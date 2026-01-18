Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in o konuşması ortaya çıktı! Maçın ardından...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Galatasaray taraftarının protesto ettiği Başkan Dursun Özbek'ten ise dikkat çeken bir hamle geldi. Özbek karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.
Sabah'ın haberine göre; Teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Özbek, önlerine bakmak zorunda olduklarını belirterek Atletico Madrid maçı için takıma güvendiğini söyledi.
DİĞER