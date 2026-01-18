CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in o konuşması ortaya çıktı! Maçın ardından...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu maçta oynanan futbol ve alınan sonuç nedeniyle taraftarlar, sarı-kırmızılı yönetimi istifaya çağırmıştı. Maçın ardından ise Başkan Dursun Özbek soyunma odasına indi. Özbek'in takım ile neler konuştuğu merak ediliyordu. İşte detaylar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Cimbom şampiyonluk yarışında büyük bir öneme sahip olan maçta rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Galatasaray taraftarının protesto ettiği Başkan Dursun Özbek'ten ise dikkat çeken bir hamle geldi. Özbek karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi.

Sabah'ın haberine göre; Teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Özbek, önlerine bakmak zorunda olduklarını belirterek Atletico Madrid maçı için takıma güvendiğini söyledi.

