Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Bologna-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Serie A canlı yayın bilgileri)

Bologna-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Serie A canlı yayın bilgileri)

İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bologna ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu önemli mücadele öncesinde “Bologna – Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair detayları merak ediyor. İşte Bologna – Fiorentina maçının canlı yayın bilgileri ve başlama saati…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:22
Bologna-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Serie A canlı yayın bilgileri)

Bologna-Fiorentina maçı canlı izlemek için tıklayın

İtalya Serie A'da puan mücadelesi tüm hızıyla sürerken Bologna ile Fiorentina kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sporseverler, Bologna – Fiorentina maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Canlı yayın saati, yayıncı kanal ve mücadelenin şifreli olup olmadığı futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte Serie A Bologna – Fiorentina maçına dair tüm yayın detayları…

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN?

Bologna-Fiorentina maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna-Fiorentina maçı, saat 17:00'de başlayacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bologna ve Fiorentina'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Bologna'da, Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

BOLOGNA-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

G.Saray'ın Noa Lang ısrarı!
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma!
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle! “Taraftarlar seni bekliyor”
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Sıra Fırat'ın doğusunda: Hedef Rakka... Deyrizor düştü | Abdi Şam'a gidecek mi?
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından...
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi"
