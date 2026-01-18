CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid – Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga canlı yayın bilgileri)

Atletico MadridAlaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga canlı yayın bilgileri)

İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Atletico Madrid ile Alaves arasında oynanacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi canlı izlemek için “Atletico Madrid – Alaves maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Yayıncı kuruluş, maç saati ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair tüm detaylar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Atletico Madrid – Alaves maçına ilişkin canlı yayın bilgileri…

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid – Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga canlı yayın bilgileri)

Atletico Madrid vs Alaves canlı izle

İspanya La Liga'da zirve yarışını ve alt sıraları yakından ilgilendiren Atletico MadridAlaves karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve şifreli olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde…

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Alaves maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Alaves maçı, saat 18:15'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Alaves'in, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Alaves arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın Noa Lang ısrarı!
Szymanski Fransa yolcusu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Sıra Fırat'ın doğusunda: Hedef Rakka... Deyrizor düştü | Abdi Şam'a gidecek mi?
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından...
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe - Valencia maçı bilgileri Getafe - Valencia maçı bilgileri 13:34
Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri 13:19
Parma-Genoa maçı detayları Parma-Genoa maçı detayları 13:09
G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! 13:08
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları 12:54
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları 12:42
Daha Eski
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! 12:35
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... 12:22
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:05
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" "İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" 11:48
Kocaelispor-Trabzonspor maçı bilgileri Kocaelispor-Trabzonspor maçı bilgileri 11:28
CANLI | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı detayları CANLI | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı detayları 11:20