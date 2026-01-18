CANLI SKOR ANA SAYFA
Serie A'da kritik randevu: Parma – Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A’da kritik randevu: ParmaGenoa maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürerken Parma ile Genoa karşı karşıya geliyor. Ligde kritik puan mücadelesine sahne olacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, “Parma-Genoa maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş, maç saati ve şifreli olup olmadığına dair tüm detaylar merak konusu oldu. İşte Parma – Genoa maçına dair canlı yayın bilgileri ve karşılaşma saati…

18 Ocak 2026 Pazar 13:09
Serie A’da kritik randevu: Parma – Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma-Genoa maçı canlı izle!

İtalya Serie A'da haftanın önemli mücadelelerinden birinde Parma ile Genoa kozlarını paylaşıyor. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sporseverler, Parma – Genoa maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. İşte Serie A Parma – Genoa maçına ilişkin canlı yayın saati ve kanal detayları…

PARMA-GENOA MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Genoa maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

PARMA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Genoa maçı, saat 14:30'da başlayacak.

PARMA-GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Genoa'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA VS GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Genoa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

PARMA VS GENOA MAÇI CANLI TAKİP ET

