Serie A’da kritik randevu: Parma – Genoa maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma-Genoa maçı canlı izle!

İtalya Serie A'da haftanın önemli mücadelelerinden birinde Parma ile Genoa kozlarını paylaşıyor. Lig sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sporseverler, Parma – Genoa maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını merak ediyor. İşte Serie A Parma – Genoa maçına ilişkin canlı yayın saati ve kanal detayları…

PARMA-GENOA MAÇI HANGİ GÜN?

Parma-Genoa maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

PARMA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parma-Genoa maçı, saat 14:30'da başlayacak.

PARMA-GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Parma ve Genoa'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak.

PARMA VS GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma ile Genoa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

PARMA VS GENOA MAÇI CANLI TAKİP ET