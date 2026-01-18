Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm heyecanıyla sürerken zirvede şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, Ademola Lookman için yarışa tutuştu.
Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncunun Afrika Uluslar Kupası programının bitmesi ile birlikte temasların artması bekleniyordu ki transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
28 yaşındaki futbolcunun aynı zamanda Avrupa devlerinin radarında olduğu biliniyordu. İstanbul temsilcilerine Lookman transferinde iki takımın rakip olduğu ortaya çıktı.
İtalya Serie A'da özellikle Romelu Lukaku'nun sakatlanmasının ardından gol yolları tıkanan Napoli, Atalanta'nın 40 milyon euro talep ettiği Lookman için şimdiden net ve yapılandırılmış bir plan belirledi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da Napoli şoku yaşanırken yıldız forvete talip olan diğer takımı Fichajes duyurdu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Atletico Madrid, Ademola Lookman'ın transferi için kolları sıvadı.
Teknik direktör Diego Simeone'ın Nijeryalı yıldızı özellikle istediği aktarıldı. Lookman'ın dar alanlarda savunmanın kilidini açabilme becerisi ve topsuz alan oyunları ile La Liga devi için biçilmiş kaftan olacağı belirtildi.
Atalanta yönetiminin yıldız oyuncunun satışında acele etmeyeceği ve teklifleri dikkatle değerlendireceği vurgulandı.
Yıldız forvet, son olarak Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi.
Mısır'ı penaltılarla geçerek turnuvayı üçüncülük ile bitiren Nijerya'da Lookman, grup aşamalarından itibaren 6 maçta görev aldı ve 3 gol/4 asist katkısı sunmayı başardı.