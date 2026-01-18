CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Trendyol Süper Lig'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Napoli'nin devreye girdiği Nijeryalı yıldızın yeni talibinin La Liga'dan dev bir takım olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 12:22
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm heyecanıyla sürerken zirvede şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, Ademola Lookman için yarışa tutuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncunun Afrika Uluslar Kupası programının bitmesi ile birlikte temasların artması bekleniyordu ki transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

28 yaşındaki futbolcunun aynı zamanda Avrupa devlerinin radarında olduğu biliniyordu. İstanbul temsilcilerine Lookman transferinde iki takımın rakip olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

İtalya Serie A'da özellikle Romelu Lukaku'nun sakatlanmasının ardından gol yolları tıkanan Napoli, Atalanta'nın 40 milyon euro talep ettiği Lookman için şimdiden net ve yapılandırılmış bir plan belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Napoli şoku yaşanırken yıldız forvete talip olan diğer takımı Fichajes duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Atletico Madrid, Ademola Lookman'ın transferi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Teknik direktör Diego Simeone'ın Nijeryalı yıldızı özellikle istediği aktarıldı. Lookman'ın dar alanlarda savunmanın kilidini açabilme becerisi ve topsuz alan oyunları ile La Liga devi için biçilmiş kaftan olacağı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Atalanta yönetiminin yıldız oyuncunun satışında acele etmeyeceği ve teklifleri dikkatle değerlendireceği vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Yıldız forvet, son olarak Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Mısır'ı penaltılarla geçerek turnuvayı üçüncülük ile bitiren Nijerya'da Lookman, grup aşamalarından itibaren 6 maçta görev aldı ve 3 gol/4 asist katkısı sunmayı başardı.

DİĞER
