Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ademola Lookman transferinde dev rakipler!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm heyecanıyla sürerken zirvede şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray, Ademola Lookman için yarışa tutuştu.

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncunun Afrika Uluslar Kupası programının bitmesi ile birlikte temasların artması bekleniyordu ki transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.