Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Noa Lang ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli'nin Hollandalı oyuncunun satışı üzerine çalıştığı ve ayrılık durumunda kadrosuna katacağı isimleri belirlediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı ligin 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Ezeli rakipler sadece saha içinde değil, saha dışındaki hamleleri ile de birbirine karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda zaman zaman aynı isimler üzerinden karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Napoli'nin Hollandalı yıldızının transferinde birbirlerine meydan okudu.
Hücum hattındaki aksamalar dikkat çeken Galatasaray'ın ardından gol yollarını beslemek isteyen Fenerbahçe de Noa Lang için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basınında yer alan haberde Serie A ekibinin oyuncusu ile ilgili planı ortaya çıktı.
Il Mattino gazetesinin aktardığı gelişmelere göre İtalyan temsilcisi, 26 yaşındaki yıldız ismin satışını gerçekleştirmek üzere kollarını sıvadı.
Transferde kiralama formülüne sıcak bakmayan ve ara transfer döneminde Noa Lang ile yollarını ayırmayı kafasına koymuş Napoli'de Hollandalı futbolcunun yerine getirilmesi düşünen isimler de ortaya çıktı.
Teknik direktör Antonio Conte'nin talepleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Noa Lang'a alternatif olarak iki ismi gündemine aldı: Chelsea'den Raheem Sterling ve Sassuolo'dan Armand Lauriente.
Sterling'in transferinin önünde maaş engeli olduğu ve İngiliz futbolcunun maaşında indirime gitmeye karar vermediği takdirde görüşmelerin ilerletilemeyeceği vurgulandı.
Öte yandan Sassuolo'nun Armand Lauriente'yi takımın kilit oyuncusu olarak gördüğü ve yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmediği kaydedildi.
Lauriente, geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
Napoli'nin bu iki isimde yolların tıkanması durumunda vakit kaybetmeden diğer adaylara yöneleceği aktarılıyor. Öte yandan Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olası bir hamlesi merakla takip ediliyor.