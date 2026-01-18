CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Noa Lang ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli'nin Hollandalı oyuncunun satışı üzerine çalıştığı ve ayrılık durumunda kadrosuna katacağı isimleri belirlediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı ligin 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Ezeli rakipler sadece saha içinde değil, saha dışındaki hamleleri ile de birbirine karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Bu doğrultuda zaman zaman aynı isimler üzerinden karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Napoli'nin Hollandalı yıldızının transferinde birbirlerine meydan okudu.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Hücum hattındaki aksamalar dikkat çeken Galatasaray'ın ardından gol yollarını beslemek isteyen Fenerbahçe de Noa Lang için harekete geçme kararı aldı. İtalyan basınında yer alan haberde Serie A ekibinin oyuncusu ile ilgili planı ortaya çıktı.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Il Mattino gazetesinin aktardığı gelişmelere göre İtalyan temsilcisi, 26 yaşındaki yıldız ismin satışını gerçekleştirmek üzere kollarını sıvadı.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Transferde kiralama formülüne sıcak bakmayan ve ara transfer döneminde Noa Lang ile yollarını ayırmayı kafasına koymuş Napoli'de Hollandalı futbolcunun yerine getirilmesi düşünen isimler de ortaya çıktı.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Teknik direktör Antonio Conte'nin talepleri doğrultusunda harekete geçen yönetim, Noa Lang'a alternatif olarak iki ismi gündemine aldı: Chelsea'den Raheem Sterling ve Sassuolo'dan Armand Lauriente.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Sterling'in transferinin önünde maaş engeli olduğu ve İngiliz futbolcunun maaşında indirime gitmeye karar vermediği takdirde görüşmelerin ilerletilemeyeceği vurgulandı.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Öte yandan Sassuolo'nun Armand Lauriente'yi takımın kilit oyuncusu olarak gördüğü ve yüksek bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmediği kaydedildi.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Lauriente, geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe...

Napoli'nin bu iki isimde yolların tıkanması durumunda vakit kaybetmeden diğer adaylara yöneleceği aktarılıyor. Öte yandan Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olası bir hamlesi merakla takip ediliyor.

G.Saray'ın Noa Lang ısrarı!
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma!
DİĞER
Fenerbahçe’ye dev teklif! Transferi parayla değil takasla bitirecekler
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Sıra Fırat'ın doğusunda: Hedef Rakka... Deyrizor düştü | Abdi Şam'a gidecek mi?
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından...
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri 14:11
Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri 14:02
Getafe - Valencia maçı bilgileri Getafe - Valencia maçı bilgileri 13:34
Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri 13:19
Parma-Genoa maçı detayları Parma-Genoa maçı detayları 13:09
G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! 13:08
Daha Eski
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları 12:54
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları 12:42
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! 12:35
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... 12:22
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:05
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" "İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" 11:48