Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Hücum hattındaki aksamalar ile son haftalarda aldığı olumsuz sonuçların ardından Galatasaray, Noa Lang transferi için yeniden harekete geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların teklif hazırlığı sürerken Napoli'nin istediği rakam ortaya çıktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:08
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıya puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da hücum hattındaki aksamalar dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinin yetersizliği nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un maçın seyrini değiştirmek adına yaptığı hamlelerin kısıtlı olmasının ardından beraberliğin faturası yönetime kesildi.
RAMS Park'ta oynanan maçta taraftarlar, takımlarının ara transfer dönemi sessizliğini protesto etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da "acil durum" ilan edildi.
Hücumda alternatif bir isim arayan Cimbom'un Noa Lang için yeniden harekete geçme kararı aldığı ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Hollandalı forvet için teklif hazırlıklarına başladı.
Öte yandan Napoli'nin 26 yaşındaki yıldız için 27 milyon euro bonservis istediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın önceki girişimleri hem oyuncu hem de kulüp tarafından reddedilmişti. Napoli'nin ayrıca kiralama tekliflerine kapalı olduğu bildiriliyor.