CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Hücum hattındaki aksamalar ile son haftalarda aldığı olumsuz sonuçların ardından Galatasaray, Noa Lang transferi için yeniden harekete geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların teklif hazırlığı sürerken Napoli'nin istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 13:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıya puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da hücum hattındaki aksamalar dikkat çekti.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinin yetersizliği nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un maçın seyrini değiştirmek adına yaptığı hamlelerin kısıtlı olmasının ardından beraberliğin faturası yönetime kesildi.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

RAMS Park'ta oynanan maçta taraftarlar, takımlarının ara transfer dönemi sessizliğini protesto etti.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da "acil durum" ilan edildi.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Hücumda alternatif bir isim arayan Cimbom'un Noa Lang için yeniden harekete geçme kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Hollandalı forvet için teklif hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Öte yandan Napoli'nin 26 yaşındaki yıldız için 27 milyon euro bonservis istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Galatasaray'ın önceki girişimleri hem oyuncu hem de kulüp tarafından reddedilmişti. Napoli'nin ayrıca kiralama tekliflerine kapalı olduğu bildiriliyor.

Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

İşte o haber...

Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından...
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma!
DİĞER
Süper Lig’de biten transferler! Manchester United'dan Türkiye'ye
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Sıra Fırat'ın doğusunda: Hedef Rakka... Deyrizor düştü | Abdi Şam'a gidecek mi?
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi"
Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları 12:42
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! 12:35
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... 12:22
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:05
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" "İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" 11:48
Kocaelispor-Trabzonspor maçı bilgileri Kocaelispor-Trabzonspor maçı bilgileri 11:28
Daha Eski
CANLI | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı detayları CANLI | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı detayları 11:20
İspanya'da gündem Arda! 'Yangını söndürdü' İspanya'da gündem Arda! 'Yangını söndürdü' 11:14
Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması! Vedat Muriqi'den flaş transfer açıklaması! 11:05
Ümraniyespor vs Serik Bld. maçı canlı izle Ümraniyespor vs Serik Bld. maçı canlı izle 10:57
Erzurumspor-Amedspor maçı detayları Erzurumspor-Amedspor maçı detayları 10:30
Arhur Zico'dan Tedesco sözleri: Umarım... Arhur Zico'dan Tedesco sözleri: Umarım... 10:28