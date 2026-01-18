Galatasaray'ın Noa Lang ısrarı! Masada konuşulan rakam...

Öte yandan Napoli'nin 26 yaşındaki yıldız için 27 milyon euro bonservis istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın önceki girişimleri hem oyuncu hem de kulüp tarafından reddedilmişti. Napoli'nin ayrıca kiralama tekliflerine kapalı olduğu bildiriliyor.