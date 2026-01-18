CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında heyecan, Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ev sahibi Kasımpaşa 15 puanla 14. sırada yer alırken, Antalyaspor ise aynı puanla 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 11:20
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor karşılaşması, ligdeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. 15'er puanla alt sıralarda yer alan iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele öncesi, sporseverler "Kasımpaşa-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

