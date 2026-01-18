Kasımpaşa-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI | Kasımpaşa-Antalyaspor maçı canlı izlemek için tıklayın
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Antalyaspor karşılaşması, ligdeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. 15'er puanla alt sıralarda yer alan iki takım için de büyük önem taşıyan mücadele öncesi, sporseverler "Kasımpaşa-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve maç detayları futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.
