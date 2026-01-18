CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor ile Trabzonspor, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde takımların son durumu ve teknik direktörlerin tercihleri merak konusu olurken, canlı yayın bilgileri de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. “Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt arayan taraftarlar için maçın yayın detayları ve canlı anlatım bilgileri haberimizde…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 11:28
Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız

Futbol heyecanı KocaelisporTrabzonspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve maçın canlı anlatım detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Kocaelispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, mücadeleye dair tüm yayın bilgileri netleşiyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

