Kocaelispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol heyecanı Kocaelispor – Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve maçın canlı anlatım detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Kocaelispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, mücadeleye dair tüm yayın bilgileri netleşiyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.